L'oposició de Solsona posa en dubte la reducció d'horaris dels bars de la ciutat

Els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Solsona van demanar explicacions ahir a l'equip de govern, d'ERC, sobre les mesures que ha pres després de l'acumulació de persones que no seguien les mesures de seguretat dissabte passat a la nit, davant d'un bar al carrer Castell.

La celebració d'un nou ple ordinari va estar protagonitzada per la reacció de l'oposició a les mesures que va publicar el consistori aquest dimecres, entre les quals hi ha la reducció dels horaris dels establiments de restauració de fins a dues hores per evitar aglomeracions de persones.

Marc Barbens, regidor de Junts per Solsona, es va mostrar sorprès que durant el ple cap membre de l'equip de govern fes referència a aquests fets. Barbens va assegurar que «no estem d'acord amb la mesura que s'ha adoptat ni tampoc amb el to del vídeo explicatiu perquè pensem que és un to del tot paternalista». A més, va expressar que des de Junts creuen que el govern reacciona tard quan es donen problemàtiques al municipi.

Pel que fa al cas del carrer Castell en concret, Barbens va demanar que es creï la figura del regidor de Governació com a responsable de casos relacionats amb actuacions de la Policia Local, així com l'establiment de «protocols i ordres clares per tal que els agents de seguretat sàpiguen com han d'actuar de manera diligent i ràpida sense haver de passar per l'alcalde».

Per altra banda, Pilar Viladrich, de la CUP, va destacar d'acord amb el grup de Junts que la mesura acordada per l'equip de govern de reducció d'horaris a bars i restaurants «fa pagar justos per pecadors». A més, va preguntar al batlle per què la Policia Local no va actuar aquella nit. En aquest sentit, l'alcalde, David Rodríguez, va assegurar que els dos agents que en aquell moment formaven la patrulla de la Policia Local van creure convenient no actuar per tal de no provocar una reacció negativa en les persones que estaven concentrades que pogués derivar en algun conflicte o aldarulls.

En aquest sentit, Rodríguez va voler fer autocrítica i va demanar que no es fes responsable dels fets els cossos de seguretat, i va assegurar que el màxim responsable és ell.

Respecte a les acusacions de fer pagar justos per pecadors, el batlle va recordar que al capdavall aquestes situacions «ens afecten a tots» i, per tant, van creure que era la mesura més prudent.