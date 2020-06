Els establiments de Solsona reben la fase 3 amb canvis poc significatius

L'arribada de la fase 3 de desconfinament a Solsona no va comportar canvis gaire evidents més enllà de l'augment de la capacitat en bona part dels establiments de diferents sectors, però sí que es va notar en el funcionament d'alguns sectors com els gimnasos o els bars.

Malgrat que el confinament cada cop és més flexible, alguns establiments han decidit reobrir en els darrers dies, com és el cas de l'hotel La Freixera, de Solsona, que va obrir divendres. Com explica el seu propietari, Joan Montraveta, l'arribada de la fase 3 gairebé no ha influït en la decisió d'obrir divendres passat, sinó que ho va fer l'interès de la gent per començar a moure's i la necessitat dels clients habituals. I és que Montraveta destaca que les noves mesures de la fase 3, entre les quals hi ha l'ampliació de capacitat a les zones comunes dels hotels, tampoc influeixen gaire en el funcionament del seu establiment. Tot i això, La Freixera ha fet ús de les tecnologies per minimitzar el risc de contagi de clients i treballadors, ja que els hostes tenen la possibilitat de fer el registre i arribar a les habitacions sense haver de passar per recepció.

També es van veure altres novetats com gent prenent-se un cafè a la barra d'un bar, imatge que no s'havia pogut veure des de l'inici del confinament. A primera hora del matí, malgrat que hi havia menys gent al carrer es podia veure més persones als bars, però el bon temps que va fer ahir al matí va fer que la novetat de poder prendre alguna cosa a les barres quedés eclipsada per l'ús de les terrasses.

Per altra banda, Espaigua, el gimnàs situat al carrer Pedraforca, va reobrir amb l'arribada de la fase 2 fa dues setmanes, però des d'ahir la flexibilitat de la nova normativa li ha permès realitzar les primeres classes grupals dirigides a l'interior. «Fins ara fèiem classes en grup en un espai exterior, sempre seguint les mesures de seguretat», apuntava Joan Vilar, gestor del gimnàs.

Tot i que encara s'han de seguir mantenint mesures com el distanciament, la situació actual es comença a assemblar a la normalitat dels gimnasos tal com la coneixíem abans de la crisi sanitària. Els usuaris del gimnàs també van poder tornar a gaudir de les dutxes i els vestidors, que fins ara estaven tancats, tot i que ho van fer havent de seguir totes les mesures de seguretat.