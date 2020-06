El Bisbe de Solsona farà una missa en honor a les víctimes de la covid-19

El Bisbe de Solsona, Xavier Novell, presidirà aquest divendres la missa de pregària per les víctimes de la diòcesi que han perdut la vida com a conseqüència de la covid-19. Des del bisbat estimen que podrien ser unes 250 persones, però no tenen les xifres exactes. Durant la missa a la Catedral de Solsona, Novell estarà acompanyat per una cinquantena de capellans del bisbat, els quals també renovaran les promeses sacerdotals que no van poder actualitzar el passat dilluns de Pasqua. La celebració serà pública i oberta a tothom, malgrat l'aforament permès se situa al 50%. El bisbat també retransmetrà la missa pel seu canal de Youtube.