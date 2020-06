L'Ajuntament de Clariana habilita zones d'aparcament i un canvi de sentit a Sant Ponç

L'Ajuntament de Clariana de Cardener ha posat mans a l'obra per regular l'ús del pantà de Sant Ponç mitjançant una sèrie de mesures.

Per tal d'assegurar un cert odre per part de les persones que, com cada estiu, acudeixen al pantà per gaudir d'un temps d'esbarjo, el consistori ha habilitat una sèrie de zones d'aparcament a la part del camí perimetral de 6 quilòmetres que correspon al costat de Navès, i fins a la sortida a la carretera de Berga. A part d'això, el consistori va aprovar que durant la temporada de més afluència de gent aquest mateix camí serà de direcció única per evitar accidents. Per tant, s'haurà d'entrar pel costat de la presa i sortir per la C26. En acabar la temporada aquest camí tornarà a ser de doble sentit.

Pel que fa a la lluita contra el comportament incívic que es repeteix cada estiu a la zona, es col·locaran cartells en zones d'on no es puguin arrencar que informaran de les normes que cal seguir com la prohibició de llençar deixalles, acampar i fer foc, entre d'altres, així com del canvi de direcció del camí.

Per assegurar que es compleixen aquestes normes, l'Ajuntament s'està plantejant l'opció, juntament amb el Consell Comarcal del Solsonès, de disposar d'un agent cívic comarcal que vetlli per aquesta normativa i també la referent a la crisi sanitària. Per altra banda, des del consistori asseguren que també s'hi faran més controls per part d'Agents Rurals, Mossos i Guàrdia Civil.