El bisbat de Solsona prega pels morts de la covid-19 en una missa conjunta

La catedral de Solsona va ser ahir l'escenari de la missa més multitudinària des de l'inici de la crisi sanitària. El bisbe de Solsona, Xavier Novell, acompanyat de gran part dels preveres de les par-ròquies que formen part de la diòcesi de Solsona van pregar ahir per les víctimes de la covid-19 juntament amb alguns familiars afectats i tothom que hi va voler assistir.

En l'eucaristia que va tenir lloc a les 11 del matí i que també es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube del bisbat, hi van participar prop d'una cinquantena de capellans del bisbat a més de religiosos, seminaristes i novicis. Pel que fa a la resta d'assistents, en van ser més o menys una setantena, entre els quals hi havia alguns familiars de les víctimes.

Durant la seva intervenció, Novell va voler destacar la importància de poder recordar els difunts que no havien pogut tenir un funeral en les millors condicions i va destacar l'esforç de tothom que ha tingut cura de persones durant els darrers mesos.

En la missa per les víctimes de la pandèmia també es va pregar per donar ajuda a tothom qui la necessiti pels efectes d'aquesta crisi, perquè la societat reconegui l'esforç dels professionals que han treballat durant els darrers mesos, especialment els sanitaris, i perquè els malalts no perdin l'esperança en la seva recuperació, entre altres aspectes.

En aquesta celebració de l'eucaristia, els capellans també van renovar les promeses sacerdotals que no van poder fer el dilluns Sant a causa del confinament provocat per la pandèmia. A més de fer-ho per les víctimes de coronavirus, els capellans i els assistents a la missa també van pregar per dos capellans difunts per qui no s'havia pogut fer funeral pel confinament. Es tracta de mossèm Antoni Comellas i mossèn Joan Bajona.

En finalitzar l'eucaristia, Novell va convidar els assistents que ho volguessin a dirigir-se a la sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal per escoltar una ponència sobre els 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, que va ser a càrrec de mossèn Jordi Orobitg, capellà diocesà que va participar en el Concili, i per finalitzar la jornada sacerdotal, els capellans van compartir un dinar de germanor al Seminari de Solsona.

La celebració es va dur a terme seguint les mesures de seguretat corresponents, tots els assistents portaven mascareta, guardaven la distància i es van haver de desinfectar les mans a l'entrada.