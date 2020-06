Creen un servei de visites guiades a Sant Esteve d'Olius

L'Ajuntament d'Olius i la cooperativa Solsona Experience han arribat a un acord que ha permès, per primer cop, crear un servei de visites regulars al conjunt monumental de Sant Esteve d'Olius. Cada dissabte a les dotze del migdia, a partir d'avui es realitzarà una visita d'una hora i mitja pels principals punts d'interès del conjunt. La firma del conveni entre el consistori i la cooperativa és un pas clau per potenciar el coneixement d'aquest pol d'atracció artística i històrica.

«Fins abans de l'aturada per la pandèmia de la covid-19, les visites a Sant Esteve es realitzaven sota demanda particular. Moltes parelles o grups petits no demanaven un guia per ells sols o simplement no sabien ni que hi havia la possibilitat de conèixer el conjunt amb guiatge. Amb l'oferta que s'inicia a partir d'aquest cap de setmana tothom sabrà que hi ha visita guiada cada dissabte a les 12», explica Anna Montraveta, guia de Solsona Experience.

La voluntat d'obrir a tots els visitants el coneixement del conjunt de Sant Esteve d'Olius ha portat als guies de Solsona Experience a estendre el recorregut de la visita i a ampliar el guió per tal d'oferir «el millor servei possible» a tothom qui ho visiti.

Amb grups limitats de 15 persones amb reserva prèvia, la jove cooperativa farà descobrir els secrets dels primers habitants ibers i de les seves sitges, explicaran la construcció de l'Església de Sant Esteve d'Olius i els elements que converteixen la seva cripta en una de les més valorades dins del romànic català. La història de l'antiga escola rural, la Torreta d'Olius i el Molí dels Cups també tindran espai dins de la visita, que acabarà dins del cementiri modernista de Bernardí Martorell.

La limitació d'aforament va acompanyada de la recomanació de tots els visitants de portar mascaretes i complir les distàncies de seguretat. El punt de trobada d'inici del recorregut serà a l'aparcament que hi ha al peu del poblat iber.

La notícia de la creació del servei a Sant Esteve d'Olius sorgeix dues setmanes després de la recuperació del servei de les visites guiades a la ciutat de Solsona. Per tal de conèixer més detalls de les experiències que s'ofereixen a la comarca o saber més detalls del conjunt es pot consultar la pàgina de Solsona Experience o trucar al 663668184.