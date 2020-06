Sol del Solsonès reobre les portes del club social amb mesures

Sol del Solsonès va reprendre l'activitat el dilluns 15 de juny amb la reobertura del seu club social després de gairebé tres mesos tancats.

L'equip de professionals de l'entitat ha realitzat una preparació prèvia per tal de comptar amb totes les mesures de protecció necessàries i així, poder garantir el màxim, tant la seva pròpia seguretat com la dels usuaris i usuàries.

Amb antelació, per una banda, es va reestructurar i adaptar l'espai del club de manera adient i per l'altra, es va publicar a les xarxes socials la normativa per poder accedir al club, tot fent un recordatori realitzant un seguiment telefònic.