La cessió del mur de l'institut obliga a tancar la piscina petita de Solsona

L'informe geològic que s'està redactant sobre la zona del mur esfondrat de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona no en garanteix l'estabilitat durant aquest estiu. Per això, l'Ajuntament es veu obligat, per seguretat, a tancar l'àmbit del vas petit de les piscines municipals tota la temporada. Aquest contratemps farà traslladar les activitats aquàtiques dels infants més petits a unes altres instal·lacions, que seran les de l'Hotel Gran Sol.

Fins aquesta setmana el consistori no ha estat coneixedor de l'abast de l'afectació de l'estat del mur. "Hi ha entre un 30 i un 40 per cent de possibilitats que l'estructura s'acabi d'ensorrar i, per tant, no ens podem arriscar", destaca l'alcalde, David Rodríguez. Les instal·lacions estrenen la temporada de bany aquest dijous i les activitats comencen dilluns que ve.

La programació multiesportiva de les piscines municipals es podrà mantenir. Les activitats no aquàtiques es duran a terme, com sempre, a les instal·lacions esportives municipals, mentre que les d'aigua per als nens i nenes de 3 a 6 anys es faran a la piscina de l'Hotel Gran Sol, mitjançant un conveni amb l'Ajuntament que ho regularà. Els trasllats es duran a terme amb el bus interurbà, òbviament de forma gratuïta per als usuaris, i amb l'acompanyament dels monitors. Els infants caldrà dur-los i recollir-los sempre al recinte municipal.

Tothom que hagi adquirit un abonament o hagi cursat inscripcions però canviï de parer per la inhabilitació de la piscina petita, pot sol·licitar el retorn de l'import presencialment a l'OAC municipal, o bé per correu electrònic a tecnic_esports@ajsolsona.cat. Només cal cursar la sol·licitud i facilitar el codi IBAN (el número del compte bancari complet, de 24 dígits) per a l'ingrés dels diners.