Les rutes nocturnes de Solsona no es celebraran aquest estiu per la covid-19

Solsona Experience, la cooperativa de dinamització turística que des del 2017 organitza les visites nocturnes teatralitzades a Solsona ha decidit suspendre l'activitat aquest estiu per complir amb les mesures de seguretat de la covid-19.

"La dificultat de preparar i dur a terme les rutes tal com les fèiem, les circumstàncies i la incertesa derivada de la crisi sanitària per la covid-19 i contribuir en el manteniment de les mesures de distància social, sent conscients que a les nits d'estiu acumulàvem força gent en carrers i places del nucli antic, són els principals arguments que ens han fet decantar per anul·lar les visites nocturnes teatralitzades aquest estiu", explica Ester Vila, sòcia fundadora de la jove cooperativa.

"Hem debatut idees per adaptar-les a les condicions actuals, però ho veiem inviable. Som conscients que trenquem quinze anys d'una tradició molt rica a nivell cultural i històric a Solsona i comarca. Les nocturnes ja formaven part de l'agenda d'estiu dels solsonins però ens agafem el compromís de reprendre-les amb més força i qualitat que mai l'any vinent, sempre que la situació sanitària ho permeti", conclou Vila.