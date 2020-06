El Solsonès celebra el Dia per l'alliberament LGBTI amb una activitat familiar i dues actuacions musicals

El Solsonès celebra el Dia per l'alliberament LGBTI amb una activitat familiar i dues actuacions musicals | Aj Solsona

El Solsonès commemora diumenge el Dia per l'alliberament LGBTI amb un acte cultural i reivindicatiu. Tindrà lloc a partir de dos quarts de set de la tarda a la plaça del Consell Comarcal de Solsona amb el lema "Al Solsonès creuem fronteres per la llibertat". A aquesta programació s'afegeix una campanya visual que es difondrà per mitjà de les xarxes socials.

Els actes de diumenge començaran amb la intervenció de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, i la consellera comarcal d'Acció Social, Mercè Ibran, i continuaran amb una sessió de contacontes infantil a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella i una sorpresa de l'Associació de Festes del Carnaval i la comparsa Espedrers. A les set, serà el torn de l'actuació del grup solsoní Guirigall, format per Carla Bellera, Raül Rubio i Anna Pujol.

A dos quarts de vuit es farà la lectura del manifest de la jornada i, un quart d'hora més tard, actuarà la formació mig solsonina mig cardonina de nova creació Trio Cardener, integrada per Eduard Gener, Alexander Aranda i Manolo Germán. Aquesta programació, organitzada pel consistori solsoní i el Consell Comarcal del Solsonès per mitjà del Servei d'Atenció Integral (SAI), es podrà seguir en directe a través del canal de l'Ajuntament a Youtube.

Els dies previs al 28J, d'altra banda, es difondran a través de les xarxes socials fotos i vídeos de representants polítics i diferents col·lectius professionals i socials en un dels passos de vianants irisats que es van pintar l'any passat. Aquestes accions volen evidenciar el compromís de les institucions locals i del conjunt de la societat amb la defensa dels drets a ser, vestir-se, expressar-se i estimar amb llibertat i com cadascú vulgui.

Enguany aquesta commemoració coincideix amb la prohibició als ajuntaments per part del Tribunal Suprem de penjar la bandera multicolor. En el darrer Ple municipal, l'Ajuntament va aprovar una moció en defensa de la pluralitat social i ideològica i de la llibertat d'expressió.