L'Ajuntament de Guixers denúncia la gran quantitat de brutícia que incívics de festa van deixar al municipi

Indignació a Guixers per l'aspecte com ha aparegut aquest dimecres la zona dels Estevats i Sant Serni, plena de brutícia i restes de petards d'algú que hi va passar la revetlla i no es va endur les deixalles. Ha estat el propi ajuntament d'aquesta localitat del Solsonès qui ha denunciat el problema, habitual també en altres municipis de tot Catalunya després de la revetlla de Sant Joan, a través d'una piulada.



En el seu tuit, el consistori ha titllat de porcs els incívics que han deixat la zona en aquest estat i ha afegit: "La zona de bany dels Estevats i Sant Serni han aparegut amb aquest aspecte tant lamentable; no ens cansarem de fer crides al civisme. Per no haver de lamentar altres accions, demanem que reflexioneu dels vostres actes. Gràcies!"





Gràcies! pic.twitter.com/fFjHgSZFOp — Ajuntament de Guixers (@AGuixers) June 24, 2020