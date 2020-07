Continuen les manifestacions dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès

"No volem ser sanitaris de segona". Així de taxatiu s'ha mostrat Xavier Alsina, portaveu del comitè d'empresa del Centre Sanitari del Solsonès. Per tercera setmana consecutiva i acompanyat d'una trentena de professionals del centre, han sortit a les portes de l'equipament per exigir que els hi actualitzin el sou, que a diferència del que passa a la resta de Catalunya, a ells no se'ls ha apujat des de fa tres anys. Si no hi ha canvis, la disputa arribarà a judici el 2021. Aquest dimecres el comitè ha anunciat que duran les seves reivindicacions al ple municipal de la capital del Solsonès. "Volem que Solsona ens doni suport, som nosaltres els que els podem ajudar a ells i ells a nosaltres", ha explicat Alsina.

Amb cartells on es podia llegir "cuideu als que us cuiden", "no som sanitaris de segona" o "volem el que és nostre", els treballadors del Centre Sanitàri de Solsonès s'han plantat aquest migdia a les portes de l'equipament. Era la tercera setmana consecutiva que ho feien i, la intenció, diuen, és seguir-ho fent fins que se'ls doni una solució. Ara, ja sense restriccions en la mobilitat, l'equipament torna a tenir un ritme d'activitat elevat en atendre també usuaris de fora de la comarca i que són al territori..

L'infermer Jordi Santasusana és un dels que ha pogut sortir. "Creiem que ens mereixem el mateix que els professionals que treballen a l'ICS o a hospitals gestionats per ells", lamenta, tot apel·lant a la necessitat "que la població conegui el greuge que patim".

El Centre Sanitari del Solsonès està gestionat pel Consell Comarcal, que rep la partida pressupostària del CatSalut. Des del comitè de treballadors diuen que fa tres anys que no se'ls actualitza el sou. Concretament perceben un 6,45% menys que la resta de professionals sanitaris de Catalunya, que se suma al 5 % menys des del 2010. Amb una plantilla que ronda la vuitantena, atenen anualment uns 12.000 pacients a primària.

Els professionals han dut el cas als tribunals i es preveu que el judici se celebrarà el 19 de març del 2021. Ho van fer, explica el portaveu del comitè d'empresa, Xavier Alsina, perquè no els hi ha quedat cap altre després de negociacions que no han arribat a cap port. Fins ara només se'ls ha ofert un increment parcial del 2018 i 2019, més un 25% del deute reconegut dels objectius del 2017.

Segons Alsina, el Consell Comarcal assegura que no poden assumir la diferència perquè diuen "que no hi ha partides". "Quan ens presenten els pressupostos veiem increments i, quan els demanem perquè no ens paguen el que ens deuen, ens responen que primer han de pagar proveïdors i proves".

Des del comitè acusen el Consell Comarcal d'estar fent una "mala gestió". També els mateixos treballadors. "Ens sentim com si la nostra feina passés a segona pla i que sigui més important la pugna política o qui gestiona centre", lamenta Santasusana, tot afegint que se senten "com titelles".



Visibilitzar el conflicte

Amb les protestes setmanals, els empleats busquen donar visibilitat a la disputa i que la comarca conegui el problema. "Volem que Solsona ens doni suport. Som nosaltres els que els podem ajudar a ells i ells a nosaltres", diu Alsina. Aquest dimecres, el mateix comitè ha comunicat a la resta de treballadors que volen dur el conflicte al ple municipal de Solsona per poder explicar la situació en primera persona als veïns.