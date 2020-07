Guixers cobrarà per l'ús de barbacoa i taula a l'àrea recreativa del Codó

L'Ajuntament de Guixers va decidir en el darrer ple ordinari que començarien a cobrar 10 euros per barbacoa i taula als grups de persones que les utilitzin a l'àrea recreativa del Codó, un dels punts més emblemàtics del municipi de la Vall de Lord. Segons explica a Regió7 l'alcalde, Jordi Selga, «per nosaltres això era una despesa molt gran. No hi volem guanyar diners però tenim una persona contractada per vigilar i fer el manteniment de la zona i per això hem decidit posar un preu simbòlic que a nosaltres ens ajudarà a sufragar les despeses que ens aporta la zona del Codó».

En la mateixa sessió també es va aprovar habilitar dues zones per destinar-les a places d'aparcament d'autocaravanes després dels problemes que hi ha hagut al municipi durant la desescalada del confinament amb molts d'aquests vehicles estacionant a zones on està expressament prohibit fer-ho. Així, s'habilitaran cinc places de pàrquing al costat de l'ajuntament, a Valls i cinc més a la zona del Codó. El preu, que anirà amb consonància amb el que imposa Sant Llorenç de Morunys, serà de 8 euros diaris.

Les ordenances aprovades també contemplen una regulació dels accessos a les zones de bany que es troben dins el terme municipal de Guixers. «Nosaltres hem senyalitzat totes les zones nostres d'accessos a les lleres dels rius informant de la normativa de seguretat que hi cal seguir. També informarem de la prohibició d'aparcament d'autocaravanes a aquestes zones». afirma Selga. En aquest sentit, els municipis de la Vall de Lord (Guixers, Sant Llorenç de Morunys i La Coma i la Pedra) i Navès estan estudiant la contractació d'un agent cívic per controlar que es segueixen les normes a totes les zones de bany del territori.