La Junta del Centre Sanitari acorda treballar conjuntament per mantenir el model sanitari

La Junta del Centre Sanitari del Solsonès va celebrar la primera sessió de forma presencial des de l'inici de la crisi sanitària. En aquesta es va consensuar de forma unànime la lluita del centre per mantenir l'actual model sanitari, que inclou servei d'atenció primària i també d'especialistes, però demanar al Departament de Salut més suport en el finançament del centre ja que, com afirmen des del Consell Comarcal, ens gestionador del centre, el model de finançament del Centre pot esdevenir insostenible a curt termini. És el primer cop que la Junta del Centre acorda demanar ajuda a Catsalut, fins ara s'havia determinat aquesta posició des del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal afirma que "les retallades per part de la Generalitat de Catalunya, la jubilació de metges el cost salarial dels quals eren assumits per l'ICS (Institut Català de la Salut), la imminent jubilació de nous professionals i l'elevat cost derivat de l'activitat dels especialistes, fa que el model de finançament del Centre pugui esdevenir insostenible a curt termini, a més tenint en compte que els nous professionals que es contractin hauran de ser assumits, directament, pel mateix centre i sense previsió de cap ingrés per fer front a les noves necessitats".

Per aquesta raó, la Junta va consensuar la idea de poder treballar de manera conjunta en el sentit de demanar a Catsalut un nou acord de finançament que ajudi al centre a mantenir el model sanitari actual i millorar les condicions econòmiques del centre.