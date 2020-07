L'Hort del Bisbe tancarà a les nits per evitar el 'botellón'

L'Ajuntament de Solsona tancarà l'accés al parc de l'Hort del Bisbe a les nits, entre les deu i les vuit del matí. És una decisió que s'adopta, inicialment, com a prova durant un temps per combatre el botellón i l'incivisme en aquest indret, especialment sensible perquè hi acull un parc infantil. El ban d'alcaldia redactat ahir destaca que només es podrà accedir a les places d'aparcament del parc per estacionar-hi i recollir el vehicle, sense que estigui permès quedar-se a dins.

Fa anys que el parc de l'Hort del Bisbe es considera un indret problemàtic a la ciutat de Solsona per l'incivisme de col·lectius que embruten l'espai. Segons l'alcalde i responsable de Governació, David Rodríguez, la Policia Local no pot denunciar els joves que s'hi concentren si quan passa la patrulla no consumeixen alcohol o no mostren cap altra actitud punible. «No es pot demostrar que la brossa l'hagin generat les persones que s'hi troben en aquell moment», apunta el batlle.

«Restringir-hi l'entrada a les nits facilitarà la vigilància, ja que s'obligarà tothom que hi hagi a sortir-ne», apunta Rodríguez. Si bé no es podrà tancar els accessos físicament, s'hi col·locaran se-nyals amb el nou horari establert pel consistori. La nova normativa, que s'estableix en un ban d'alcaldia redactat ahir, entrarà en vigor una vegada feta la senyalització, tot i que la Policia Local ja començarà a advertir les persones que siguin al parc fora de l'horari permès. El ban recorda també que, d'acord amb l'ordenança municipal de convivència ciutadana, el seu incompliment està tipificat com a falta molt greu i pot comportar sancions que poden arribar fins als 400 euros.



Neteja dos cops per setmana

Fa dos anys, el ple municipal va aprovar una moció presentada pel grup d'ApS-CUP per intensificar el manteniment dels parcs infantils, amb una especial atenció a l'Hort del Bisbe a causa del problema d'incivisme que arrossega. El servei de neteja viària té cura d'aquest parc dos cops per setmana de forma ordinària, però hi fa insistència més sovint extraordinàriament, com passa a vegades a l'skatepark i a la plaça del Consell Comarcal, quan s'hi detecten episodis d'incivisme. De fet, l'Hort del Bisbe es netejava un cop setmanalment, com la resta de parcs infantils, però la presència de brutícia derivada dels botellons va obligar el consistori a incrementar-ne la periodicitat.