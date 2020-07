L'institut Francesc Ribalta serà la seu de les proves de selectivitat de 96 alumnes

Solsona serà per primer cop una de les seus de les proves d'accés a la universitat (PAU). Per reduir l'acumulació de persones i el risc de contagi, aquest any s'ha ampliat el nombre d'equipaments que acullen aquestes proves i l'institut Francesc Ribalta de Solsona n'és un.

El centre solsoní acollirà un total de 96 alumnes entre el 7 i el 10 de juliol del mateix institut Francesc Ribalta, d'Arrels, de l'institut Sant Ramon de Cardona i del Mig Món de Súria. Des del centre afirmen a Regió7 que s'ha disposat un total de 7 aules amb espai per a 15 alumnes cada una per complir les mesures de seguretat i de distanciament pertinents.

El director de l'institut, Pep Por-redon, afirma que no estaria malament mantenir la seu a Solsona els propers anys, «perquè el desplaçament dels alumnes fins a Manresa els suposa una fatiga a l'hora de fer els exàmens»