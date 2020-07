Els alcaldes del Solsonès es mostren contraris a la instal·lació de molins a Pinós

El Consell d'Alcaldes del Solsonès es va posicionar ahir, en el primer ple celebrat de manera presencial des de l'inici del confinament, de manera contrària a la instal·lació del parc eòlic que s'està estudiant construir a Pinós.

Els batlles van estar d'acord que, malgrat no tenir poder de decisió sobre el tema, creuen que la instal·lació de grans molins a la serra de Pinós comprometeria el paisatge de la comarca i perjudicaria la marca turística que es vol potenciar com a comarca i que posa el focus en la tranquil·litat i el paisatge del territori.

Eòlica Alta Anoia és l'empresa energètica que ha posat aquesta proposta sobre la taula. El projecte preveu la instal·lació d'11 generadors amb una potència de 49 megawatts i mig i una altura de gairebé 150 metres. Cal dir que no és el primer cop que s'estudia la instal·lació de generadors a la ser-ra de Pinós. L'any 2006 va ser Endesa la que va proposar col·locar 42 molins a la mateixa zona, però finalment els veïns, mitjançant una consulta popular, van tirar enrere el projecte.

El regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i Infraestructures, i Turisme de Pinós, Sergi Palou, va substituir l'alcalde en el consell celebrat ahir i va explicar a la resta de batlles la posició del consistori respecte d'aquest projecte. Primer va voler recordar que el projecte és poc probable que tiri endavant ja que la mateixa empresa ha presentat projectes semblants a altres municipis i, en el cas particular de Pinós, hi podria haver complicacions a causa de la poca probabilitat que Endesa doni connexió a la línia d'evacuació. En un comunicat enviat a la població, l'Ajuntament va dir que hi havia el 70% de possibilitats que no tirés endavant. D'altra banda, després de l'intent de crear un parc eòlic l'any 2006, el consistori va modificar el POUM per dificultar que es repetís un projecte semblant al territori en el futur. Tot i això, Palou va dir que el POUM actual «dificulta la instal·lació dels generadors però no la impossibilita».

A falta de l'aprovació de la Generalitat, el projecte hauria de ser validat per l'Ajuntament de Pinós. Palou va explicar als alcaldes que, si finalment tirés endavant, l'Ajuntament tornaria a fer una consulta popular i, si la població votés en contra del projecte, el consistori podria optar per negar la llicència d'obres a l'empresa. Tot i així va destacar que la posició de l'Ajuntament «serà el que el poble mani».