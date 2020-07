L'Ajuntament de Solsona estudia si el mur esfondrat pot afectar l'institut

L'afectació de la caiguda del mur de l'institut Francesc Ribalta de Solsona comporta importants problemes estructurals en l'estructura del gimnàs del centre i s'està estudiant si també pot afectar l'edifici principal del centre.

Aquest incident ha destapat el preocupant estat de la zona on es troba l'institut i els perillosos efectes que el despreniment del mur pot comportar. L'equipament més afectat és el gimnàs de l'institut, que queda just al costat del mur en qüestió. Durant l'estudi geològic que està realitzant l'Ajuntament per conèixer l'abast de la problemàtica s'ha pogut comprovar que a sota del gimnàs hi ha entre 6 i 4 metres de terra que no està compactada i l'edifici no té fonaments, només una planxa de formigó. Això fa que ara mateix estigui prohibit entrar-hi per la perillositat que comporta.

L'altre equipament afectat és el camp de futbol municipal. Tal com va explicar l'alcalde, David Rodríguez, a Regió7, la meitat del camp de futbol que dona al mur no es pot fer servir. L'Ajuntament també va decidir tancar la piscina petita municipal per evitar mals majors.

«Nosaltres hem fet un estudi geològic perquè teníem la necessitat urgent de saber l'estat del mur per decidir què fèiem amb la piscina», diu Rodríguez, i afegeix que, en veure que la situació era pitjor del que semblava, es va decidir ampliar l'estudi a la zona de l'edifici principal de l'institut per conèixer la seva situació. Tot i això, encara no es tenen resultats per valorar-ne l'estat.

El batlle és optimista pel que fa a l'institut de cara a començar el curs escolar vinent al mateix edifici si els resultats de l'estudi són positius, però no ho és tant respecte al mur i el camp de futbol, ja que el departament d'Ensenyament, que s'encarregarà de fer les obres, ha contractat recentment la redacció del projecte. Sobre si el CF Solsona podrà començar la temporada al camp municipal, Rodríguez va dir que «abans de Nadal és impossible, i després ja ho veurem. Hi ha els terminis que hi ha». Dimarts hi ha una reunió entre Ajuntament, el club i l'escola Arrels per decidir el futur dels equips del CF Solsona.

El gimnàs estava previst que fos un espai on es pogués fer classe de cara al curs vinent per respectar les mesures de seguretat de la covid-19, però Rodríguez assegura que s'utilitzarà el pavelló poliesportiu, que queda a prop, per substituir l'espai.