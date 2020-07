En els primers anys de l'institut, als 80, ja hi va haver moviments de terra a la zona del pati

L'institut Francesc Ribalta de Solsona es va construir l'any 1979. 41 anys després, un dels murs exteriors ha cedit i ha provocat greus problemes no només a l'institut, sinó que també ha condicionat l'activitat al camp de futbol i a les piscines municipals.

En els primers anys d'activitat, segons explica l'alcalde David Rodríguez, ja hi va haver algun moviment de terra, però no va ser a la zona del mur sinó al pati del centre. Tot i això, sembla que la zona es va estabilitzar i ja no hi va haver cap més problema d'aquestes característiques, fins al mes de maig passat.

En el moment que es va construir l'institut i quan hi va haver els primers moviments de terra no es va fer cap estudi geològic del ter-reny que hauria fet possible controlar la situació abans que arribés al punt actual. El batlle apunta que no s'havia fet cap estudi geològic perquè «s'ha de tenir en compte que era gairebé 40 anys enrere».