Detectats tres nous positius de covid al Solsonès, que estan sota control

L'Ajuntament de Solsona informa que des del cap de setmana s'han detectat tres nous casos positius de coronavirus al Solsonès a partir de proves PCR realitzades al Centre Sanitari. En tots tres casos s'han aplicat els protocols sanitaris corresponents, que impliquen l'aïllament de les persones afectades i dels seus contactes.

Davant d'aquests nous positius, les autoritats locals fan una crida a la responsabilitat i la prudència. "Això ens ha de fer conscients de la presència del virus i de la necessitat de respectar totes les mesures", alerta l'alcalde, David Rodríguez. La prevenció passa encara per dur la mascareta, mantenir la higiene de mans i respectar les distàncies.

No tenen relació amb la piscina municipal



Tant el consistori com el Centre Sanitari del Solsonès asseguren que és fals un missatge que s'està difonent per Whatsapp sobre la vinculació d'un dels positius amb les piscines municipals. "Cap dels positius detectats forma part de l'equip de monitors i la probabilitat que n'hi hagi algun entre els usuaris de les activitats per ara és nul·la", assegura el batlle, que reitera que els protocols de seguretat i prevenció són molt escrupolosos. D'aquí que es demani a tothom que no contribueixi a difondre informacions falses.

El Centre Sanitari del Solsonès ha intensificat de manera excepcional la realització de PCR, arran dels últims casos detectats i sempre sota criteri estrictament mèdic, per garantir el control de la malaltia i contenir-ne la propagació.