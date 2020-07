L'Ajuntament de Solsona convoca l'última sessió dels pressupostos participatius

La regidoria de Participació convoca per dimecres vinent, dia 15, a dos quarts de vuit del vespre a la Sala Polivalent la cinquena i darrera sessió del pressupost participatiu de Solsona per als exercicis 2020-2021, que la pandèmia de la covid-19 va obligar a ajornar. Serà una reunió adreçada a l'equip de treball que ha pres part en les anteriors sessions.

En aquesta última trobada es debatran les actuacions proposades i prioritzades i se'n farà una votació per establir la selecció definitiva. Es parteix d'una llista que inclou diferents projectes com la millora de passos de vianants; l'arranjament del paviment i el mobiliari urbà de la plaça del Camp; l'habilitació d'una zona per a autocaravanes; el condicionament de la vorera del revolt de la pujada del Seminari; la instal·lació de desenes de noves papereres a diferents carrers, places i equipaments públics del municipi i la construcció d'una nova coberta al pavelló vell. A més, l'Ajuntament plantejarà a l'equip de treball incorporar al pressupost participatiu una proposta per fer front a la crisi socioeconòmica provocada per la COVID-19.

Aquest és el tercer any que el consistori solsoní impulsa la realització de pressupostos participatius amb el suport tècnic de L'Arada i Raiels. Fer partícip la ciutadania de la definició de polítiques públiques que afectin el manteniment i les obres públiques de la ciutat i estimular la cultura de la participació en els afers i les decisions politicoeconòmiques municipals són els objectius d'aquesta iniciativa, per a la qual es fa un sorteig aleatori d'habitants empadronats majors de 16 anys. En la tercera edició s'han ajuntat dues anualitats amb una assignació total de 100.000 euros del capítol d'inversions.

Per motius de seguretat i amb l'objectiu d'evitar el risc de contagi, l'última sessió participativa es durà a terme a la Sala Polivalent i el consistori en demana confirmació d'assistència.