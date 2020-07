Sant Llorenç de Morunys substituirà tota la lluminària exterior pública per leds

arxiu particular

Els membres de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys arxiu particular

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha posat a concurs el projecte de renovació de l'enllumenat exterior del municipi i finalment substituiran tots els llums exteriors del poble per tecnologia led.

Alguns dels punts d'il·luminació del municipi ja havien estat substituïts per leds els darrers anys però amb aquesta actuació es canviaran la resta de punts lumínics del municipi, ja que el consistori entén que la major part dels existents ja han superat la seva vida útil i no estan a l'altura de les exigències actuals funcionals i de seguretat. En total, es preveu la substitució de 332 lluminàries de les 502 que hi ha repartides pel poble. També es preveu instal·lar 17 nous punts de llum.

Amb aquesta inversió el consistori piteu té l'objectiu de reduir el consum. Actualment la potència instal·lada per aquestes lluminàries és de 39,840 kW, i amb la reforma es disminuirà la potència instal·lada de les lluminàries a 13,416 kW, que es tradueix en una reducció del consum d'energia elèctrica del 65% per al total de les instal·lacions d'enllumenat públic de Sant Llorenç de Morunys. Així mateix, totes les lluminàries disposaran d'un sistema de regulació autònom, que permetrà una reducció de flux segons diferents horaris nocturns i tipus de vies, el que permetrà aconseguir un estalvi complementari al consum d'energia elèctrica.

Pel que fa al cost econòmic del projecte, es va fer un estudi per comprovar quant es tardaria a recuperar aquesta inversió. Els resultats de l'estudi van determinar que l'import de la inversió es recuperaria en un període de 9 anys.

El projecte, que té un cost de 216.119,64 euros amb l'IVA inclòs, està finançat al 50% per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), un 25% per la Diputació de Lleida i la resta amb fons propis de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.

El projecte estarà exposat públicament durant tot un mes i el termini de les obres està previst que sigui d'uns tres mesos. D'aquesta manera, si no hi ha cap problema en el transcurs del projecte, la nova lluminària hauria d'estar funcionant abans que s'acabi aquest any.

Aquesta és l'actuació més destacada del pressupost que el consistori de Sant Llorenç de Morunys ha aprovat enguany i també ho era del 2019, però com que es va poder portar a terme s'ha hagut de fer aquest any.