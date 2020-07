Comença una selectivitat insòlita a Solsona entre mesures de seguretat

Solsona s'ha estrenat com a seu de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), també coneguda com a selectivitat, aquest matí acollint a gairebé un centenar d'alumnes que ja encaren una de les proves més importants de l'etapa educativa.

Els 96 alumnes de Solsona, Cardona i Súria han estat convocats a les 8 h a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona. L'entrada s'ha fet de forma esglaonada i per ordre alfabètic per evitar acumulacions de persones. Per accedir al centre els estudiants havien de portar la mascareta posada i s'havien d'aplicar gel hidroalcohòlic a l'entrada. L'únic moment en què es permet que es treguin la mascareta és durant la realització de l'examen.

L'Institut s'ha preparat a consciència per poder garantir la seguretat d'alumnes i professors durant la selectivitat. Els 96 examinats s'han repartit en 7 aules de 13 o 14 persones i aquestes s'han disposat en forma de panal d'abella per garantir les distàncies de seguretat corresponents.

El director de l'Institut Francesc Ribalta, Pep Porredon, valorava positivament el fet de poder realitzar les proves a Solsona ja que beneficia els alumnes a l'estalviar-se el trajecte fins a Manresa. Porredon afirma que li agradaria mantenir aquest model en els propers anys però entén que no depén del centre.