Comença una selectivitat insòlita a Solsona per als alumnes del Cardener

Solsona va acollir ahir per primera vegada els estudiants que enguany han començat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), també coneguda com selectivitat, que enguany són insòlites, no només per la seva ubicació sinó per les mesures de seguretat que cal seguir. El primer dia dels 4 durant els quals es faran els diferents exàmens, va reunir gairebé un centenar d'alumnes que ja encaren una de les proves més importants de la seva etapa educativa.

En total són 96 els estudiants que aquest any fan les proves a l'institut Francesc Ribalta de Solsona. En concret, són 34 alumnes de l'institut Francesc Ribalta, 22 de l'escola Arrels, 2 de l'institut Mig Món de Súria i 18 de l'institut Sant Ramon de Cardona que s'examinaran al llarg de 4 dies.

Els estudiants van ser convocats a les 8 del matí al centre. L'entrada a les aules es va fer de manera esglaonada i per ordre alfabètic per evitar acumulacions de persones i sempre respectant les mesures de seguretat. Per accedir al centre els estudiants han de portar la mascareta posada i s'han d'aplicar gel hidroalcohòlic a l'entrada. L'únic moment en què es permet que es treguin la mascareta és durant la realització de l'examen.

L'institut s'ha preparat a consciència per poder garantir la seguretat d'alumnes i professors durant la selectivitat. Com va explicar la presidenta del tribunal de les PAU a Solsona, Anna Mujal, els 96 examinands s'han repartit en 7 aules de 13 o 14 persones i les taules s'han disposat en forma de «panell d'abella» per garantir el metre i mig de distància de seguretat corresponent entre alumnes.

Tot i ser el primer any que Solsona esdevé seu del tribunal, Mujal va mostrar-se molt contenta de l'organització de les proves a l'institut solsoní. «La gent de l'institut ha estat súper a disposició i l'organització ha estat superbona. Tenim tots els vigilants que hem de tenir, cap incidència, o sigui, que tot en ordre, de moment», afirmava Mujal.

El director de l'institut Francesc Ribalta, Pep Porredon, va valorar positivament que aquest any s'hagi apostat per Solsona com a seu, malgrat que sigui per la crisi sanitària. «És una experiència nova però ens agrada. Penso que els alumnes se senten més segurs aquí, tenen menys temps de transport i penso que és un avantatge per a tots. Podríem dir que els alumnes juguen a casa. Suposo que és millor fer-ho més descentralitzat i en espais més petits que en un lloc més gran i amb molta gent», va apuntar Porredon respecte als avantatges que ofereix als alumnes poder fer els exàmens a Solsona.

Porredon també va explicar que els alumnes li havien expressat aquesta mateixa sensació i per això ell apostaria per mantenir aquest model els propers anys. «Tant pel sentiment dels alumnes com pel que estem vivint, diria que sí que ens agradaria que el centre continués sent seu de les PAU, però entenem que no depèn de nosaltres», va assenyalar.