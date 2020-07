La Fundació Volem Feina canvia les escoles pels mercats de Solsona i Cardona

La Fundació Volem Feina ha col·laborat activament durant les darreres setmanes a ajudar a complir les mesures preventives per evitar el contagi i propagació de la covid-19 a Solsona i Cardona. Els diversos agents cívics de la fundaciço s'han instal·lat durant els dies de mercat tant a Solsona com a Cardona per vigilar i oferir desinfectant a totes aquelles persones que passejaven pel mercat setmanal.

Degut a la pandèmia els treballadors van deixar de prestar servei a les escoles. Al reprendre el mercat l'Ajuntament de Solsona es va posar en contacte amb la Fundació demanant la col·laboració dels agents per així poder controlar i oferir seguretat a tots aquells que gaudeixen del mercat setmana a setmana.

La resposta a aquesta activitat va ser molt positiva arribant així a Cardona on es va a exercir la tasca per la protecció del poble contra el coronavirus durant tot el mes de juny.

La Fundació Volem Feina vetlla per la seguretat oferint alhora una reinserció en el treball. L'essència de la fundació és gestionar projectes socials amb uns objectius ambientals oferint treball per a totes aquelles persones amb dificultats d'entrar al món laboral.