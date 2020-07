L'Ajuntament de Solsona convoca l'última sessió dels pressupostos participatius

La regidoria de Participació convoca per a dimecres vinent la cinquena i darrera sessió del pressupost participatiu de Solsona per als exercicis 2020-2021, que la pandèmia de la covid-19 va obligar a ajornar. Serà una reunió de l'equip de treball que ha pres part en les anteriors sessions.

En aquesta última trobada es debatran les actuacions proposades i prioritzades i es farà una votació per establir la selecció definitiva. Es parteix d'una llista que inclou diferents projectes com la millora de passos de vianants; l'arranjament del paviment i el mobiliari urbà de la plaça del Camp; l'habilitació d'una zona per a autocaravanes; el condicionament de la vorera del revolt de la pujada del Seminari; la instal·lació de desenes de noves papereres a diferents carrers, places i equipaments públics del municipi i la construcció d'una nova coberta al pavelló vell. A més, l'Ajuntament plantejarà incorporar una proposta per fer front a la crisi provocada per la covid-19.