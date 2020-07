Tornen a acumular deixalles al punt d'emergència de Sant Llorenç de Morunys

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha tornat a denunciar públicament l'incivisme d'algunes persones que no estan seguint les normes de reciclatge del municipi després de veure com el punt de recollida d'emergència hi han deixat desenes de bosses de deixalles al terra.

El consistori piteu va fer públic el seu malestar perquè s'hagin produït novament aquestes males praxis a la zona del punt d'emergència en un comunicat en què informava que « tot i que preveient l'augment de visitants i després de queixes dels veïns, vam allargar les hores d'obertura del punt d'emergència cobrint així l'horari en què la deixalleria està tancada, però les actituds incíviques han continuat».

Cal recordar que Sant Llorenç de Morunys segueix un model de recollida selectiva porta a porta i disposa d'una deixalleria i el punt d'emergència. La deixalleria està oberta de dilluns a divendres de 10h a 15h i dissabte d'11h a 13h i de 15h a 18h mentre que el punt d'emergència ho està des de les 18h del dissabte fins a les 24h del diumenge, cobrint així tots els dies de la setmana.

Aquest retorn del mal ús del punt d'emergència coincideix amb el final del confinament i el retorn de les persones que tenen segona residència al municipi piteu. El consistori afirma que els últims caps de setmana s'han pogut identificar diferents infractors, que seran sancionats. Les sancions, que ja s'han començat a posar, van dels 300 euros la primera, però poden arribar fins als 3.000 si hi ha reincidència.

Per altra banda el consistori també ha detectat deixalles de les autocaravanes i de les cases de turisme rural, allotjaments turístics i apartaments. L'Ajuntament assegura que informarà els propietaris dels negocis que són ells els encarregats de facilitar i aconseguir que els seus clients reciclin de forma correcta.

Ara fa poc més d'una setmana el consistori piteu va fer alguns canvis per intentar evitar aquesta situació. A part de l'ampliació de l'horari del punt d'emergència, que és el què ara està vigent, es va decidir que les restes vegetals que els particulars portin a la deixalleria seran gratuïtes fins a un màxim de 2 metres quadrats cada mesi que si algú ha de marxar del poble en un horari que ni la deixalleria, ni el punt d'emergència estan oberts, pot contactar uns dies abans amb l'Ajuntament que els donarà les instruccions per fer-ho.