El Consell Comarcal dona llum verd a l'Illa Cultural de Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar ahir en la primera sessió ordinària des de l'inici de la crisi sanitària provocada per la covid-19 el conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida pel finançament del projecte de l'Illa Cultural de Solsona amb els vots a favor dels consellers del grup d'ERC i el grup d'Independents i amb les abstencions dels consellers de Junts i de la CUP, que van assegurar que, malgrat estar d'acord amb l'obtenció del finançament, no estaven d'acord amb la manera d'obtenir-lo.

L'aprovació del conveni per part del Consell era indispensable per poder dur a terme l'ambiciós projecte de l'Ajuntament de Solsona i és que la funció del Consell en aquesta actuació és la d'obtenir el finançament necessari a través d'una subvenció FEDER per poder-lo dur a terme que l'Ajuntament de Solsona no pot demanar en ser un municipi de menys de 20.000 habitants. El conveni aprovat ahir estipula que la Diputació de Lleida subvencioni el 25% del projecte, uns 283.000 euros.

El projecte proposa la rehabilitació de les cases de Cal Metge Solé i Cal Manel de Solsona perquè esdevinguin un equipament amb diversos usos, els més destacats dels quals són el d'alberg juvenil, casa del Carnaval i espai de descoberta amb miradors. També es pretén garantir la correcta conservació dels immobles, ja que cal remarcar que la casa de Cal Metge Solé està catalogada com a bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Solsona. Aquests edificis juntament amb la biblioteca Carles Morató formaran l'Illa Cultural de Solsona.