L'AIMS de Solsona presentarà més de trenta actuacions aquest estiu

Malgrat el pessimisme que assola el món cultural els últims mesos i les escasses actuacions que els músics tenen a l'agenda, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), juntament amb l'Ajuntament de Solsona, han decidit tirar endavant la dinovena edició del projecte pedagògic i artístic de més envergadura de la comarca, que es durà a terme entre el 7 i el 24 d'agost i oferirà més d'una trentena d'actuacions al Solsonès i altres comarques de la Catalunya Central i Lleida.

Tot i que les inscripcions a l'acadèmia encara estan obertes, ja hi ha més d'una setantena d'estudiants de música confirmats i amb ganes de perfeccionar a Solsona els seus coneixements de la mà d'un prestigiós claustre de professors. Per a l'AIMS, suposa tot un repte l'organització d'aquesta iniciativa, amb la participació d'alumnat i professors procedents d'arreu del món en les condicions de fase de represa de la pandèmia i amb les restriccions que s'imposen per garantir la màxima seguretat i complir i adaptar-se a les indicacions de les autoritats sanitàries.



Estrictes mesures de seguretat

Tal com remarca el seu director, Peter Thiemann, «serem molt escrupolosos amb totes les mesures per evitar el contagi del coronavirus i ens autoimposarem més normes de les que ja dicten les diverses administracions». El context derivat de la covid-19 ha complicat extremament el disseny de l'oferta cultural d'aquest estiu, ja que «hi ha diversos condicionants que en algun cas alteren el format dels concerts», tal com assenyala l'alcalde, David Rodríguez. «Però també som conscients del que representa el projecte de l'AIMS per a la ciutat i de la necessitat de brindar oferta cultural a la ciutadania i els visitants».

El que no ha permès la situació excepcional derivada de la pandèmia és celebrar la segona Orquestra Simfònica d'AIMS, formació estrenada l'any passat amb una reeixida acollida del públic. La distància que cal garantir entre músics ha dut l'organització a prendre aquesta decisió.



15 dies de festival a sis comarques

L'AIMS concentrarà en 15 dies més d'una trentena d'actuacions repartides entre el Solsonès –s'arribarà la majoria de municipis–, Bages, Moianès, Baix Llobregat, Segarra i Alt Urgell. A tots els espais l'aforament estarà limitat i, per primer cop, les entrades es podran comprar anticipades i a través d'internet.

Els concerts, com sempre, s'oferiran en tres formats diferents: el clàssic, en sales, teatres, esglésies i, per primer cop, a l'aire lliure; el del carrer, a la plaça de la Catedral i d'entrada lliure (però garantint la distància interpersonal), i el social, per apropar la música clàssica a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El fet que es tracti d'un festival pedagògic únic al país; que converteixi la Catalunya Central en territori de música d'alta qualitat, i que redescobreixi indrets de patrimoni arquitectònic històric com a escenaris fan de l'AIMS Festival un certamen carregat de singularitats i, enguany, després de tant temps amb els instruments confinats, segur que les melodies dels joves talents i dels prestigiosos professors de l'Acadèmia sonaran amb més força i energia que mai.