Alarcón nega que el judici del Centre Sanitari bloquegi les negociacions

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, ha negat a Regió7 que el procés judicial engegat pel comitè d'empresa del Centre Sanitari contra la direcció de l'ens bloquegi les negociacions amb els treballadors per trobar una solució al problema.

En el primer ple del Consell Comarcal celebrat de forma presencial des de l'inici del confinament que va tenir lloc aquest dijous, Alarcón va anunciar que no faria més declaracions públiques sobre el conflicte, a recomanació dels advocats, perquè això podria entorpir la seva estratègia en el judici que tindrà lloc properament. Tot i això, no va negar que des del Consell Comarcal hi ha la intenció de seguir negociant amb el comitè d'empresa amb la presentació d'alguna nova proposta.

Alguns membres de l'oposició del Consell Comarcal van demanar a la presidenta més voluntat i més esforç per continuar fent les negociacions malgrat el procés judicial i poder aconseguir trobar una solució satisfactòria per a les dues parts. En aquest sentit, Isabel Pérez, consellera del grup de Junts, va recordar que «molts cops un procés judicial ajuda a acostar posicions», i va criticar com s'estan portant les negociacions. «Creiem que no s'entén el concepte de negociació. No és presentar una proposta, i si no s'accepta, s'ha acabat», va assegurar Pérez. En aquest sentit, la consellera va donar la idea de buscar una persona imparcial que ajudés les dues parts a acostar posicions.

D'altra banda, Òscar Garcia, el conseller de la CUP, va posar el focus en el model sanitari del centre i en què la solució no passa només per negociar amb el comitè sinó també a buscar la manera d'obtenir el finançament necessari per poder mantenir el model sanitari actual i satisfer les demandes dels treballadors del Centre Sanitari del Solsonès.

Alarcón va apuntar que la intenció és continuar negociant i trobar-hi una solució, però va qüestionar la voluntat negociadora del comitè quan «només sortir de la darrera reunió ja hi havia un vídeo corrent per les xarxes». També va confirmar a Regió7 que està en negociacions amb Catsalut per poder trobar una solució al problema de finançament.

Cal recordar que els treballadors del Centre Sanitari ja fa un mes que protesten diàriament a l'entrada de l'equipament comarcal per exigir que s'actualitzin els seus sous i que es reverteixin les retallades salarials de l'any 2017.