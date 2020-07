La comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central posa al dia Roc Falcon

La comissió territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha emès un informe favorable al Pla especial urbanístic del centre Roc Falcon, situat en l'àmbit de Cavallera Alta d'Odèn. Des de l'empresa destaquen que aquest tràmit serveix per «posar-ho tot al dia» des que es va iniciar el centre.

El pla especial se centra a regular les construccions i instal·lacions d'aquest centre, destinat a la cria i reproducció d'aus rapinyaires, i a incloure futures instal·lacions necessàries per al bon funcionament de l'activitat. Alhora pretén definir i ordenar els usos existents i previstos, segons la legislació vigent, i assegurar una implantació adient i una integració paisatgística el més acurada possible, garantint la coherència i connectivitat de tot el conjunt.

Roc Falcon SL es va implantar al municipi d'Odèn l'any 2002 per emancipar falcons en l'interior d'aviaris, criats a Alemanya, pas previ a l'exportació als Emirats Àrabs. Avui és l'empresa líder mundial del sector, tant per la qualitat com la quantitat dels falcons que produeix. Això suposa un lloc de treball directe per a 35 persones i treballa principalment amb proveïdors de la comarca.