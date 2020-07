La CUP critica que les proves PCR es facin al carrer per manca de privacitat

El conseller comarcal de la CUP i regidor de l'Ajuntament de Solsona, Òscar Garcia, va denunciar manca de privacitat i confidencialitat pel fet que el Centre Sanitari dugui a terme les proves PCR als pacients des del carrer i a la vista dels vianants, fet que considera més greu en ser Solsona un municipi petit on es coneix tothom.

La presidenta del Consell i del Centre Sanitari, Sara Alarcón, va afirmar que, segons els tècnics, en aquest cas la seguretat per minimitzar el risc de contagi està per sobre de la privacitat. El Centre Sanitari té un protocol per reduir al mínim el risc de contagi de la covid-19 dins l'equipament, raó per la qual les persones que es fan les proves no hi arriben a entrar. Tot i això, va afirmar que traslladaria aquesta preocupació als tècnics per buscar-hi una alternativa.

Alarcón també va destacar que aquesta és una pràctica que es du a terme en altres centres sanitaris i que, en alguns casos, fins i tot es fan les proves PCR sense que el pacient surti del seu cotxe.