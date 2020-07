L'institut Francesc Ribalta de Solsona es converteix en centre Batxibac

L'institut Francesc Ribalta de Solsona serà des del curs vinent un centre Batxibac, el que significa que oferirà la possibilitat d'obtenir el títol del batxillerat espa-nyol i el de baccalauréat francès a la vegada complint els requisits que tots dos països van acordar el 10 de gener del 2008.

El Francesc Ribalta serà el novè institut de la Catalunya Central que oferirà aquest model el curs vinent i també el desè de l'àmbit que cobreix Regió7, juntament amb l'institut Joan Brudieu (la Seu d'Urgell), l'institut Molí de la Vila (Capellades), l'institut Badia i Margarit, l'institut Milà i Fontanals, l'Escola Pia (Igualada), l'institut Lluís de Peguera (Manresa), l'institut Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages), l'institut Guillem de Berguedà (Berga) i l'institut Pere Borrell (Puigcerdà).

El director del centre solsoní, Pep Porredon, es moltra molt satisfet que el centre pugui oferir aquesta opció als estudiants, ja que era un dels projectes que preveia el seu Pla Director, però destaca que els primers dos anys seran difícils ja que el departament d'Educació no concedeix una dotació de professors extres fins passats dos anys de funcionament del Batxibac. Tot i això, Por-redon explica que tenen els professors amb els requeriments necessaris per poder dur a terme les classes en francès.

De moment hi ha cinc alumnes interessats a cursar el Batxibac al Francesc Ribalta. Tots ells han assolit el nivell B1 de francès, necessari per optar a aquest model, i des de 1r d'ESO estudien francès al mateix institut. El curs vinent hauran de cursar un terç del curs en francès, a més de fer classes d'Història de França, de Literatura Francesa i de fer una estada a l'estranger.

El batxibac té com a objectius validar els estudis de formació multicultural i multilingüe, afavorir la mobilitat dels joves en l'espai europeu i facilitar la inserció professional i la mobilitat dins del món del treball, tot donant a l'alumnat que l'ha cursat el plus de coneixement d'una llengua i cultura que ens són molt properes. Per aquests motius han decidit optar per aquest model els cinc alumnes de l'institut.

«Penso que és una bona oportunitat per millorar i aprendre un nou idioma i, a més a més, t'obre més portes a l'hora d'entrar a la universitat», afirma Ada Santos, una dels estudiants. En el mateix sentit Claustre Montaner destaca «la possibilitat que et dona aquest programa, en un futur, per poder anar a estudiar a França».