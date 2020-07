L'Ajuntament d'Olius obté la propietat de dos locals després de vuit anys de tràmits

L'Ajuntament d'Olius ha aconseguit la propietat de dos locals situats a la plaça de l'Olivera de la urbanització del Pi de Sant Just després de 8 anys de tràmits burocràtics amb la Generalitat i amb els jutjats que feien impossible la legalització del procés.

El consistori va adquirir les dues propietats ara fa uns vuit anys, quan el govern d'aquell moment va decidir dur a terme una permuta en què renunciava al 10% que corresponia al consistori per l'ampliació urbanística del Pi de Sant Just a la zona de Moriscots a canvi de la titularitat d'aquests dos locals. La permuta es va fer però aquesta no es va poder certificar a la Direcció General de Patrimoni perquè el projecte d'ampliació necessari per legalitzar la permuta no estava fet.

Finalment, el conflicte s'ha desencallat quan l'Ajuntament d'Olius, ara amb Antoni Màrquez d'Independents per Olius com a alcalde, ha encarregat a CIOSA, l'empresa constructora i fins ara propietària dels dos locals, la redacció del projecte d'ampliació de la urbanització que era l'element necessari per poder dur a terme la permuta amb garanties i de manera definitiva.

D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Olius ja disposa dels dos locals. Un es va habilitar com a dispensari mèdic a través d'una subvenció de la Diputació de Lleida que va demanar l'anterior alcalde, Ramon Sala, però mai ha tingut aquesta funció, ja que el departament de Salut no l'ha reconegut mai. Màrquez no compta que ara Salut vulgui utilitzar aquest espai, ja que l'estratègia del departament és centralitzar l'atenció sanitària del territori al Centre Sanitari del Solsonès, situat a Solsona.

Actualment aquest local està destinat a la Coordinadora Rural de Catalunya (CRUC), que treballa en activitats d'educació i lleure del jovent d'Olius i d'altres indrets de la comarca. L'altre local, un espai polivalent de 80 metres quadrats i fins ara pràcticament sense ús, no tindrà una funció definida i per tant el seu ús estarà obert a les necessitats de la població d'Olius.