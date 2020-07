Territori de Masies crea una botiga online per potenciar el consum de proximitat

Des d'aquest dilluns la botiga de Territori de Masies obre les seves portes digitals per als seus socis i sòcies, i el dimecres ho farà per a tothom. Amb cicles de comanda quinzenals, desprès de realitzar una comanda, els clients podran recollir la seva comanda a partir del dimecres de la següent setmana al punt de recollida que li vagi millor.

A banda de les publicacions i productes propis de Territori de Masies Coop, a la botiga es podran trobar els productes alimentaris de dPagès, Formatgeria el Miracle, Oli Migjorn, Parc de les Olors de Claret, Productes de cal Palà, Riuverd, Xai de Puigpelat, Celler Masia Tonicoll, Molí de Bonsfills i Productes el Miracle així com productes d'artesania d'Alea Joies i les publicacions de l'Arada SCCL. En una segona fase, està previst incloure experiències, culturals, turístiques i gastronòmiques.

El punts d'entrega seran el Restaurant del Miracle, les botigues de cal Robert, dPagès i Molsa-Toleràncies de Solsona, l'agrobotiga Parc de les Olors de Claret, el Mercat de Torà, La Senalla de Calaf, el càmping Cal Paradís de Salo, la benzinera de Cardona i per a productes envasats, artesania i publicacions també es realitzaran enviaments per missatgeria.

Per altra banda, per tal d'impulsar la botiga, s'oferiran diverses promocions, com una bossa de Territori de Masies per a les 10 primeres comandes, una guia tasta Territori de Masies per les 20 primeres comandes o bé un sorteig en xarxes socials.



«Per viure a pagès, n'hem de viure»

Des de la cooperativa expliquen que «des d'aquesta botiga volem facilitar l'accés al producte del territori compromès amb els nostres pobles, la nostra cultura i el nostre entorn i crear alternatives que neixin de la cooperació, la solidaritat i el compromís amb el nostre país», i afegeixen «perquè per viure a pagès, n'hem de viure».

A més a més, per tal de treballar amb l'objectiu d'afavorir els circuits de venda de productes de proximitat, des de Territori de Masies també treballen per habilitar un espai a la botiga del Restaurant del Miracle on hi haurà l'Agrobotiga del Territori de Masies. Es previst que s'obri a l'agost, coincidint amb la diada del Miracle.

Cal recordar que Territori de Masies Coop és una cooperativa sense afany de lucre creada fa pocs mesos. Es tracta d'una cooperativa mixta, agrària, de serveis i de consum,