L'Arada convoca els últims tallers de Memòria Popular del Paisatge del Baix Solsonès

Després dels tallers virtuals que havia organitzat durant el confinament L'Arada Creativitat Social, ara organitza noves sessions en línia per reconstruir el relat històric dels pobles del baix Solsonès i rodalies a través dels canvis que ha patit el territori en el paisatge. En concret, s'han organitzat tres tipus de tallers diferents: ubicació conjunta de fotografies sobre mapa, revisió de cartografia antiga i trobada final.

Els tallers dels dies 15, 16 i 17 de juliol, serviran per georeferenciar fotografies antigues sobre mapa. Durant el 20, 22 i 24 de juliol es reconstruirà el paisatge del segle XX, a partir d'una visió conjunta de la cartografia, s'analitzarà quina era la distribució dels boscos i conreus al llarg del segle. L'horari dels tallers participatius en línia és de 17h a 20h, no obstant, els dies de taller, s'hi podrà participar de forma individual de 10h a 16h i de 20h a 22h. Finalment, dissabte 22 d'agost de 10h a 13h es durà a terme la trobada final per fer una revisió conjunta dels resultats.

Per participar en algun taller i rebre les instruccions d'accés, només cal inscripció prèvia enviant un correu electrònic a taller.actua@larada.coop o un missatge de Whatsapp o Telegram al 660 52 85 82. Les inscripcions es poden fer fins a un dia abans del taller, i poden ser per tallers individuals.

El taller s'ha pogut organitzar gràcies a una trentena de fons fotogràfics familiars, i amb la col·laboració del Centre Excursionista de Catalunya. Entre tots ells, s'ha recopilat més de 250 fotografies que durant el taller es podran consultar, documentar i ubicar sobre el mapa. A més els participants també podran ampliar el fons fotogràfic aportant noves fotografies. En aquesta ocasió la organització dels tallers compta amb la col·laboració de l'entitat GeoWe.

El projecte ACTUA- Fem coses al baix Solsonès està impulsat per L'Arada Creativitat Social. Una des línies de treball és la divulgació del significat del paisatge rural, i dels significats de la seva evolució. Es treballa per divulgar les empremtes de la cultura pagesa en el paisatge, per reivindicar un paisatge rural amb pobles vius i actius. I fer-ho des del present però també des de la visibilització de la història que acull i que s'expressa amb el patrimoni material (construccions, elements del medi natural, patrimoni arqueològic, arquitectònic etc) i patrimoni immaterial (memòria, cultura).