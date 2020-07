Sant Llorenç arranjarà la carretera de Solsona per a persones discapacitades

La carretera i el voral on es faran les actuacions arxiu particular

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha posat a concurs el projecte d'execució de les obres a la carretera de Solsona que serviran per millorar l'accessibilitat a l'ermita de Sant Serni del Grau i al santuari de Lord per a les persones amb mobilitat reduïda.

Actualment el tram de carretera de Solsona es troba en un estat que fa complicat que les persones amb mobilitat reduïda hi puguin passar. Tant és així que en èpoques de pluges és impracticable el pas de persones per aquesta car-retera. La manca d'unes voreres adequades i clarament delimitades posa en perill la seguretat tant dels vianants com dels conductors –que envaeixen un espai de trànsit a peu que no està definit–, i dona una mala imatge del principal accés al poble de Sant Llorenç de Morunys.

Les actuacions consistiran en la construcció d'una secció de vorera en un tram de 745 metres aproximadament, des del carrer del Cap Rec fins al camí del Santuari de Lord per la banda de la muntanya. La vorera quedarà adequada per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant la definició d'una nova alineació de les voreres, i s'aconseguirà un espai segur per al pas dels vianants. A més, aquestes obres permetran ordenar una de les principals vies i, alhora, punt vertebrador del desenvolupament turístic del municipi.

El projecte ha sortit a concurs amb un valor de 96.134,66 euros amb IVA inclòs. Tot i això, aquest projecte està englobat dintre la subvenció concedida pel departament d'Empresa i Coneixement referent al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme 2020 i 2021.

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de tres mesos i, per tant, hauria d'estar acabada abans de finalitzar aquesta anualitat.