Territori de Masies crea una botiga online per potenciar el consum de proximitat

La cooperativa Territori de Masies va engegar ahir una botiga online amb l'objectiu de potenciar el consum de proximitat.

A banda de les publicacions i productes de Territori de Masies Coop, a la botiga es podran trobar els productes de dPagès, Formatgeria el Miracle, Oli Migjorn, Parc de les Olors de Claret, Productes de cal Palà, Riuverd, Xai de Puigpelat, Celler Masia Tonicoll, Molí de Bonsfills, Productes el Miracle, Alea Joies i Arada SCCL. En una segona fase, està previst incloure-hi experiències culturals, turístiques i gastronòmiques.

Des de la cooperativa ja treballen per habilitar un espai a la botiga del restaurant del Miracle on hi haurà l'Agrobotiga del Territori de Masies que es preveu obrir aquest mes d'agost.