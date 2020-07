Unió de Pagesos alerta del perill que la dinàmica actual pot suposar per al sector agrícola

Les energètiques ja fa uns mesos que s'estan posant en contacte amb propietaris de finques de la Catalunya Central per arrendar-les i instal·lar-hi infraestructures eòliques o fotovoltaiques. «La problemàtica que hi veiem des d'Unió de Pagesos és que a la gent que van a veure moltes vegades no són pagesos, només propietaris. Llavors se'ls ofereix una important quantitat de diners per arrendar aquestes finques». Però això presenta un doble problema. Aquestes finques normalment no les treballen els propietaris, sinó que les tenen arrendades a pagesos. Això provoca un problema perquè les persones que les tenen arrendades necessiten aquelles hectàrees per desenvolupar la seva feina. Això pot arribar a fer tancar una granja a un pagès, com ja hem tingut algun cas», afirma la coordinadora de la Catalunya Central, Rosa Calsina.

«No estem en contra de les renovables però és un tema que ens hem de rumiar. La terra té un valor i l'estem venent a 1.000 euros per hectàrea, quan ells en treuen un rendiment bestial», apunta Calsina, i és que des de l'organització sindical tenen present que és important respectar el terreny agrícola i el terreny productiu i que els arrendaments tan llargs que proposen aquests projectes fa que un terreny que fins ara s'utilitzava per conrear, en 30 anys ja no sigui productiu en aquest sentit ja que durant tot aquest temps se li hauria donat una funció industrial.

Tot i això, recorden que a la Catalunya Central la situació preocupa més pel que fa a les plaques que pels aerogeneradors.