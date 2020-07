El Centre Sanitari del Solsonès alerta del perill de relaxació de la població

El Centre Sanitari del Solsonès, a través del seu director mèdic, Juan Campus, adverteix la població que, malgrat tenir a dia d'avui unes bones xifres pel que fa a casos de la covid-19, la comarca pot entrar en una situació de descontrol si la població no es pren més seriosament les mesures de seguretat i aïllament.

L'alerta del Centre Sanitari, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, arriba després de la confirmació per PCR de quatre casos positius en aquest mes de juliol, l'últim durant el cap de setmana passat. El centre adverteix que la relaxació de la població, i el fet de no mantenir l'aïllament tant per part de casos confirmats com per part de contactes directes amb positius, pot empitjorar la situació de forma exponencial.



El problema dels asimptomàtics

El Centre Sanitari del Solsonès també vol remarcar la importància de l'aïllament domiciliari dels positius (amb o sense símptomes) i dels contactes estrets amb els positius. «Aquestes persones es poden trobar bé, però la seva capacitat de contagi pot ser altíssima; poden transmetre el virus a persones a les quals aquest els pot resultar mortal».

En aquest sentit fa una crida a la responsabilitat i demana que s'extremin les mesures per evitar contagis i mantenir l'aïllament domiciliari prescrit.

La situació al Solsonès és tranquil·la si es compara amb altres zones de Catalunya que han patit rebrots preocupants durant les darreres setmanes. Tot i així, Solsona és un dels municipis de l'àmbit que cobreix Regió7 que acumulen més de 20 casos registrats el mes de juliol segons el registre RSAcovid19 del departament de Salut i una proporció de 105 casos per cada 10.000 habitants.

Aquestes dades inclouen tant els que han donat positiu per un test PCR com els que han estat diagnosticats per un metge a falta de la prova corresponent.

Cap altre municipi del Solsonès presenta a dia d'avui cap positiu per covid-19, tot i que miren de reüll el recent rebrot en una residència d'Oliana (Alt Urgell), municipi fronterer amb la comarca, i els casos positius de Cardona, ambdós municipis bastant relacionats amb la capital del Solsonès.