L'Ajuntament de Guixers arranjarà l'accés a una futura explotació minera de Knauf

L'Ajuntament de Guixers va aprovar ahir un projecte d'obres que té com a objectiu arreglar la carretera d'accés a l'explotació minera La Serra, on l'empresa Knauf té previst començar a treballar en un futur.

En la sessió plenària del consistori de la vall de Lord es va aprovar aquest projecte, que preveu l'adequació d'una carretera forestal situada al seu terme municipal per poder habilitar el pas dels vehicles de gran tonatge que l'empresa utilitzarà per dur a terme l'explotació minera del guix que extrauran d'aquella zona. Aquesta actuació serà el primer pas perquè Knauf pugui començar a treballar en una explotació nova a més de les que ja hi està treballant.

Malgrat que l'explotació de La Serra és una notícia positiva per a Guixers per la seva relació amb Knaus, l'alcalde del municipi, Jordi Selga, va aclarir a Regió7 que això només és un tràmit per demanar a Urbanisme la millora en un camí. Les actuacions es basaran en l'adequació de dos revolts del traçat i de la mateixa calçada del camí ja que actualment és pràcticament impossible que un vehicle de gran tonatge com un camió de transport pugui passar-hi.

Des de Knauf informen també que es tracta d'un primer pas i que poden passar anys perquè es comenci a explotar aquesta zona, però ja han volgut començar a tramitar el que faci falta per quan arribi el moment poder començar a treballar com més aviat millor. D'altra banda, Selga va aprofitar per criticar el fet que en actuacions d'aquest caire els tràmits amb Urbanisme són «feixucs» i que creu que cal posar-se mans a l'obra per millorar aquesta problemàtica.