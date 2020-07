Romà Llohis substituirà Manel Alòs després de la seva renúncia al Consell Comarcal

El regidor de Pinell de Solsonès i conseller comarcal, Manel Alòs, va presentar la seva renúncia com a conseller en la darrera sessió del ple del Consell Comarcal del Solsonès. Serà substituït pel regidor de Sant Llorenç de Morunys Romà Llohis, que ja havia estat conseller en la darrera legislatura.

Des del grup comarcal de Junts per Catalunya informen que la renúncia ve donada per motius personals i que, tot i que ja estava prevista per quan s'arribés a la meitat de la legislatura, s'ha acabat avançant a voluntat d'Alòs. La formació política destaca que quan arribi l'equador de la legislatura aquesta pràctica es repetirà per poder representar tots els municipis.