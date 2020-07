Amisol centra gairebé tota l'activitat en la seva nova seu, el Seminari

L'associació solsonina pro minusvàlids, Amisol, trasllada totes les àrees i serveis que l'entitat té actualment en diferents espais i locals distribuïts per Solsona, excepte el Centre Especial de Treball que seguirà en les instal·lacions actuals, a les instal·lacions de l'antic Seminari després d'arribar a un acord amb el bisbat de Solsona per llogar-lo durant els propers 25 anys.

En vista que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) volia deixar les instal·lacions que tenien a l'edifici de l'antic Seminari, on fins ara hi havia un viver d'empreses, Amisol va iniciar un procés de diàleg amb el propietari de l'edifici, el Bisbat de Solsona, per tal de poder disposar d'aquest edifici històric i emblemàtic per convertir-lo en la seva seu.

Tal com afirmen des d'Amisol, és un privilegi poder disposar d'aquest espai, aporta oportunitats noves i serveix per dignificar les persones amb diferents capacitats, ja que normalment les entitats s'ubiquen en espais cedits que acostumen a estar en la perifèria de les ciutats o en llocs amb poca visibilitat.

D'aquesta manera gairebé tota l'activitat de l'associació passarà per la seva nova seu excepte el Centre Especial de Treball, que mantindrà les seves instal·lacions al polígon de Santa Llúcia i el Bar Casal.

Amb aquesta nova distribució, a l'associació se li obre un ampli ventall de possibilitats i oportunitats per poder créixer ja sigui a través de la creació de nous serveis, ampliació dels actuals o la possibilitat de noves línies de negoci futures.

El contracte de lloguer signat amb el bisbat de Solsona dona dret a Amisol de poder realitzar l'activitat a les instal·lacions per un període de 25 anys. Aquest conveni s'afegeix al ja signat amb data del 19 d'agost del 2019, que regula la nova llar-residència ubicada a l'antic convent de les germanes cordimarianes, contigu a l'edifici esmentat de l'antic Seminari Menor.

D'altra banda, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha centrat tota la seva activitat en les instal·lacions de Can Mascaró, on ja tenia la seu, però ara disposa d'un altre edifici on també desenvoluparà algunes funcions.