Un inventari a mig fer però amb elements importants

Sense un patrimoni geològic i miner important com el que comparteixen el nord del Solsonès i el sud de l'Alt Urgell, no tindria sentit dur a terme el parc geològic i miner. D'aquesta manera s'està elaborant un inventari amb els LIG (Llocs d´Interès Geològic) i els LIPM (Llocs d'Interès del Patrimoni Miner) ja existents a la zona i altres elements del patrimoni natural i cultural que s'hi podrien incorporar.

En aquest inventari ja hi apareixen elements reconeixibles de la comarca del Solsonès com la discordança de Busa-Bastets, les salines de Cambrils, l'avenc Montserrat Ubach, la discordança de Lord amb el santuari de Lord i l'anticlinal d'Oliana, entre molts altres. Pel que fa a l'Alt Urgell, s'hi vol afegir els jaciments de bauxita a Fígols i Alinyà i Peramola, així com l'anticlinal d'Alinyà i jaciments fòssils a Oliana.