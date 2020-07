El parc geològic i miner del Solsonès agafa embranzida

El poble de Cambrils, situat al terme municipal d'Odèn, va ser l'escenari de la primera reunió principal per a la creació del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès - Alt Urgell. La setmana passada es van reunir els alcaldes dels municipis del nord del Solsonès que s'inclouen en el projecte. Es tracta de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, Guixers, Odèn, Navès i Lladurs. Tot i això, falta reunir-se amb els representants municipals de Peramola, Oliana, Coll de Nargó, Alinyà i Fígols, municipis de l'Alt Urgell que també es volen incloure en el projecte, reunió que és prevista per al principi d'agost.

En la reunió, els representants de l'entitat que han engegat aquesta iniciativa, la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori (SIGMADOT), dirigida pel geòleg manresà Josep Maria Mata-Perelló, van traslladar la proposta per a la creació del parc a aquests alcaldes. Segons afirma Mata-Perelló a Regió7, «tots els alcaldes hi tenen una resposta molt positiva perquè veuen una manera d'aprofitar els recursos geològics i miners del territori de cara al turisme». I és que el geòleg destaca que, amb la creació d'aquesta iniciativa, a part de vetllar pel turisme també es vetllarà per la conservació del patrimoni geològic i miner del territori. A més, els batlles també tindran l'oportunitat de disposar de noves línies de subvencions.

En aquest sentit, Mata-Perelló apunta que «el que nosaltres volem és que els ajuntaments no hagin de pagar res de res, simplement que aprofitin els seus propis recursos i que busquin subvencions per dur-ho a terme».

El proper pas, a part de reunir-se amb els municipis de l'Alt Urgell, és que els municipis portin a ple la creació del parc. També presentar el projecte als dos Consells Comarcals afectats i a la Diputació de Lleida.

Segons el geòleg, alguns alcaldes volien que el parc quedés format abans d'acabar l'any, però ell creu que, tal com van les coses, l'evolució del projecte serà més lenta del que esperaven.