El CTFC organitza una jornada sobre el cultiu de plantes aromàtiques

Demà a la tarda s'impartirà en línia una jornada tècnica sobre «La importància del material vegetal en el cultiu extensiu de plantes aromàtiques i medicinals», en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. El curs està organitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona.

En aquesta jornada es parlarà de la importància de saber escollir la varietat més adequada per al cultiu, i és que la producció industrial de planta aromàtica i medicinal ha d'estar orientada a obtenir un producte final, ja sigui oli essencial o planta seca, de qualitat. Aquesta qualitat no només depèn del material vegetal cultivat, sinó també dels procediments de cultiu i de transformació als quals ha estat sotmès. Així, tot i que la qualitat final és la suma de molts factors, el material vegetal utilitzat per cultivar és molt important i és l'origen d'una gran part de la variabilitat del producte final obtingut.

Conèixer la varietat comercial que es cultiva és el primer pas per obtenir un producte comercial homogeni i valoritzat, tal com passa amb els olis essencials, que responen a uns estàndards de qualitat fixats per normes UNE i ISO establertes per la indústria utilitzadora.