Les piscines de Solsona es mullen aquest cap de setmana per l'esclerosi múltiple

Les municipals de Solsona són unes de les prop de 150 piscines del país que compleixen les mesures d'higiene i seguretat necessàries per mullar-se, un any més, per l'esclerosi múltiple. A la capital del Solsonès s'ha escollit els dies 25 i 26 per adherir-se a la campanya anual que promou la Fundació Esclerosi Múltiple, i que arriba a la vint-i-setena edició per recaptar fons que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Qui acudeixi a les piscines municipals durant tot el cap de setmana –d'onze del matí a vuit del vespre– col·laborarà amb la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a través de l'entrada, la recaptació de la qual s'hi destinarà íntegrament. A les mateixes instal·lacions també es podran comprar productes de la campanya, com samarretes, cantimplores, necessers i bosses per a la piscina. Enguany el disseny és de la il·lustradora catalana Mariona Tolosa.

Durant els mesos de confinament, la Fundació Esclerosi Múltiple ha ofert més de 14.000 atencions en línia i telefòniques a persones que es beneficien dels serveis d'atenció integral de l'entitat. Els fons que recapta per mitjà d'aquest esdeveniment solidari es destinen a finançar tasques d'acompanyament, atenció psicològica, neurorehabilitació i recerca, entre d'altres. L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós central, de moment sense cura, que afecta unes 9.000 persones a Catalunya.