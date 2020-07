El Consell Comarcal es posarà mans a l'obra pel nou model de renovables

L'equip de govern del Consell Comarcal del Solsonès treballarà per definir un model energètic que prioritzi les energies renovables a nivell comarcal, segons va afirmar la seva presidenta, Sara Alarcón, a Regió7, després que la proposta de la instal·lació d'un parc eòlic a la serra de Pinós hagi fet aflorar la situació en què es troba el Solsonès pel que fa a la transició energètica.

Des de l'equip de govern del Consell diuen un sí contundent al canvi de paradigma energètic a través d'una aposta ferma a favor de les renovables. A més, també aposten per crear un nou model a nivell comarcal que permeti superar el model vinculat als combustibles fòssils i a l'especulació que només genera l'enriquiment d'una minoria d'empreses pertanyents a l'oligopoli energètic. Des de l'equip de govern es prioritzaran els projectes que prevegin l'autoconsum domèstic, amb una fiscalitat que n'incentivi la instal·lació; i la producció i distribució d'energia neta en una xarxa autogestionada que situï la sobirania, el bé comú i la participació de la ciutadania al centre.

Alarcón va explicar a aquest diari que després de la xerrada que va tenir lloc dimecres passat a Solsona, amb el projecte de Pinós com a eix central, des del Consell Comarcal han entès que s'ha de treballar per assolir un model energètic al Solsonès. Alarcón explica que per definir-lo es farà des de la participació ciutadana, tot i que encara no està decidit de quina manera. En aquest sentit, recorda que la població ja va demostrar la seva voluntat de connectar amb la natura i protegir el medi en un procés participatiu del 2019 que tenia l'objectiu de definir un model de territori sobre el qual treballar durant aquesta legislatura.

Alarcón també destaca el ventall de possibilitats que ofereix un territori com el del Solsonès pel que fa a maneres de generar energies renovables amb alternatives com la biomassa, l'energia fotovoltaica, la geotèrmica o la hidroelèctrica , més enllà de l'eòlica. En aquest sentit, va recordar que a la Llosa del Cavall es podria extreure molta energia, tot i que fa anys que no s'aprofita.