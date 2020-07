Sant Llorenç de Morunys suspèn la festa major i redueix la Fira del Drap Piteu

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha decidit suspendre la festa major d'enguany «veient la situació encara complicada i per evitar riscos innecessaris». D'aquesta manera, no aniran al poble ni atraccions ni firetes, però sí que es mantindran alguns actes culturals, ja que el consistori creu «que és un dels sectors més perjudicats per la pandèmia, i és una manera d'ajudar-los».

Per altra banda, la 2a edició de la Fira del Drap Piteu redueix el seu programa i només tindrà lloc aquest diumenge al matí en comptes de durar tot el cap de setmana. Enguany es durà a terme a la plaça de la Canal i es restringirà l'accés a productors, artesans i firaires del Solsonès.