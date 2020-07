La UBIC de Solsona engega una nova campanya basada en un joc de preguntes

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona engegarà una nova campanya per potenciar el comerç de la ciutat a través d'un joc de preguntes que es durà a terme des de principis d'agost fins al 30 de novembre i que finalitzarà amb un sorteig de 1.000 euros per gastar en els establiments de la UBIC Solsona.

"Ubica't" és el nom de la campanya i també de l'aplicació que han creat cinc joves: Isis Ester, Uriol Gilibets, Joan Solé, Kiku Solé i Gemma Colell en la què es centrarà aquesta iniciativa. El joc està inspirat en el Trivial, és a dir, que s'hauran d'aconseguir formatgets de color a base de respondre preguntes correctament. Per accedir a les preguntes els usuaris hauran de visitar els establiments adherits a la UBIC on hi trobaran uns cartells amb uns codis QR que, escanejant-lo's amb l'aplicació del joc que estarà disponible a partir de principis d'agost, faran aparèixer una pregunta que en cas de respondre-la correctament donarà un formatget a l'usuari.

Els colors dels formatgets estan repartits pels establiments de la UBIC i dividits en 5 zones diferents. Per aconseguir tots els formatges s'hauran de respondre almenys cinc preguntes correctament de cada zona.

Els usuaris hauran de respondre preguntes sobre la història o sobre curiositats dels establiments de Solsona, sobre coneixement de la ciutat i de la UBIC o bé reconèixer de quin establiment és la imatge que apareix en la pregunta. De moment hi ha prop de 200 preguntes però els creadors de l'aplicació confien en arribar a 500.

Un cop s'aconsegueixin tots els formatgets, el 12 de desembre es realitzarà un sorteig entre els que hagin completat el joc en el qual el guanyador s'emportarà 1.000 euros a gastar en els comerços de la UBIC de Solsona.